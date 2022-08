Rabat : TGR, agriculture… les nominations à de hautes fonctions

Le Conseil de gouvernement, réuni jeudi, a adopté des propositions de nomination à de hautes fonctions, conformément à l’article 92 de la Constitution.

Au niveau du ministère de l’Économie et des Finances, Abdelkrim Kiri a été nommé directeur de la recherche, de la réglementation et de la coopération internationale à la Trésorerie Générale du Royaume (TGR), Ahmed Abbar, Directeur des statistiques générales à la TGR et Misoum Lotfi, Directeur des Finances à la TGR, a indiqué le ministre délégué chargé des Relations avec le parlement, porte-parole du gouvernement, Mustapha Baitas, lors d’un point de presse tenu à l’issue du Conseil.

En ce qui concerne le ministère de l’Agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts, MM. Jaouad Bahaji et Said Akeryal ont été nommés respectivement, Directeur Général de l’Office national du Conseil agricole (ONCA) et Directeur de l’Office régional de la mise en valeur agricole de Tadla (ORMVAT), selon la même source.