Rabat, Tanger, Casablanca… Des prières rogatoires accomplies ce mardi (VIDEOS)

Sur ordre du roi Mohammed VI, des prières rogatoires (salat al-istisqa) ont été accomplies, ce mardi à 10H00 dans les aires de prière (mousallas) et grandes mosquées à travers l’ensemble des régions et provinces du Royaume.

Ces prières ont été accomplies à Tanger, Rabat, Oujda, Casablanca, Errachidia, Tétouan, Al Hoceima et d’autres villes dans un climat de piété et de recueillement. Les fidèles ont imploré le Tout-Puissant de répandre des pluies bienfaitrices sur terre en signe de miséricorde pour Ses créatures, perpétuant la tradition du Prophète Mohammed, à chaque fois que la pluie se fait rare et que les gens en ont besoin.

A ces prières ont assisté les citoyens, des responsables régionaux et provinciaux, ainsi que des jeunes et des enfants, qui ont ensuite sillonné les différentes rues et ruelles des villes.

H.M.