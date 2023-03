Rabat: sit-in devant le Parlement à l’occasion du 8 mars (VIDEO)

De nombreuses Marocaines, œuvrant dans la défense des droits humains, ont organisé un sit-in devant le Parlement, à Rabat, mercredi 8 mars, Journée internationale des droits des femmes.

A cette occasion, la présidente de la Fédération des ligues des droits des femmes (FLDF) a affirmé que cette dernière a choisi de célébrer cet évènement international en organisant ce sit-in devant le Parlement, dans le but de rappeler les souffrances diverses qu’endure la gent féminine.

Parmi ces souffrances, Samira Bouhaya a déclaré à Le Site info que la violence faite aux femmes demeure la plus injuste et la plus douloureuse, tout en soulignant que le Code pénal marocain n’a point accompagné l’évolution manifeste et le progrès que connaît la société marocaine.

Par conséquent, a vivement déploré la présidente de la FLDF, ledit Code ne peut garantir la protection des femmes, ni réparer les préjudices dont elles sont victimes.

