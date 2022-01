Rabat-Salé-Kénitra: un fonds de promotion des investissements verra le jour

Le Conseil de la région de Rabat-Salé-Kénitra a approuvé, jeudi en session extraordinaire, un projet de convention portant sur la création d’un fonds de promotion et de soutien des investissements dans la région, pour la période 2022-2026.

Ce fonds, auquel le conseil de la région contribue à hauteur de 1 MMDH, devrait bénéficier à tous les secteurs au niveau de la région, sauf l’habitat, alors qu’au niveau de la préfecture de Rabat, ce mécanisme concernerait les projets en lien avec la recherche scientifique, l’innovation, le développement durable et les créneaux à haute valeur ajoutée.

Selon le président du conseil de la région, Rachid El Abdi, la mise en place de ce fonds exprime une volonté d’attirer l’investissement privé national et étranger et de faire bénéficier, sur un pied d’égalité, les provinces et préfectures de la région des projets de développement.

Dans une déclaration à la presse, le responsable a assuré que le Conseil œuvre pour lutter contre les disparités territoriales en matière d’investissement, à travers plusieurs initiatives, dont ce fonds.

En plus de cette convention liant le conseil de la région, la wilaya de la région et le Centre régional d’investissement, cette session extraordinaire a connu l’approbation de projets de conventions-cadres de partenariat et de coopération pour la promotion des investissements et le soutien aux entreprises dans la région et sur le marketing, commercialisation et communication territoriaux.

Cette session, tenue en présence du Wali de la région de Rabat-Salé-Kénitra, Mohamed Yaakoubi, a également vu l’adoption de projets de conventions de partenariat sur la mise en œuvre du plan régional de développement de l’économie sociale et solidaire et sur l’aménagement et la construction de la ville des métiers à Salé, d’une convention sur la création d’une ville intelligente à Al-Irfane (Rabat) et des statuts de la société de développement local Rabat-Salé-Témara.

RA