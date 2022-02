Rabat-Salé: bonne nouvelle pour les usagers du tramway

La société du Tramway de Rabat-Salé a annoncé la mise en service, mercredi, des extensions de la ligne 2 du réseau du tramway dans les deux villes.

Avec l’ouverture de ces tronçons, le réseau du Tramway s’agrandit d’un linéaire de 7 km et 12 stations supplémentaires, indique mardi un communiqué de la société, précisant que la Ligne 2 permet de desservir l’arrondissement de Yacoub Al-Mansour à Rabat et les quartiers de Hay Moulay Ismail et Al-Karia à Salé.

Le projet de mobilité phare du Tramway de Rabat Salé, lancé par Sa Majesté le Roi Mohammed VI s’inscrit dans la vision éclairée du Souverain pour la capitale du Royaume, conférant une place de choix aux projets publics durables qui répondent aux attentes des citoyens.

Dorénavant, le réseau du Tramway de Rabat Salé totalise 27 km et 43 stations et permettra de transporter 40.000 voyageurs supplémentaires par jour, portant l’ensemble des voyages sur le réseau à 150.000 par jour.

Le démarrage de l’exploitation au niveau de l’extension de la ligne 2 intervient après la finalisation en février 2022 d’une période d’essais techniques et de roulage concluants, conclut le communiqué.

S.L. (avec MAP)