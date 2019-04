Rabat: Saif Al Mandhari à l’hôpital de maternité et de santé reproductrice les orangers

A l’occasion de la journée mondiale de la Santé 2019, sous le thème: «Santé pour TOUS et par TOUS : de la parole aux actes», Ahmed Salim Saif Al Mandhari, Directeur régional de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) pour la Méditerranée orientale, a rendu visite à l’Hôpital de Maternité et de Santé Reproductrice les Orangers à Rabat, le 7 Avril 2019, reconnu comme centre collaborateur de l’OMS au Maroc en santé reproductrice, formation et recherche.

Cette délégation, composée de Ahmed Salim Saif Al Mandhari, de Maha El Adaway, directrice de l’OMS au Maroc, et de Maryam Bigdeli, a été accueillie par Rachid Bezad, Médecin-chef de l’hôpital, les sages-femmes et infirmières ainsi que tout le personnel de l’hôpital, les responsables du Ministère de la Santé.

Al Mandhari a souligné l’importance des centres collaborateurs pour l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) et leur rôle clé dans le développement des politiques, de la recherche, du renforcement de capacités et dans le partage d’expériences au niveau régional et international.

Il a ajouté que le centre réalise un excellent travail d’expertise au niveau de la région méditerranéenne et orient et orientale. Rachid Bezad a saisi l’occasion pour présenter le bilan des différentes activités du centre collaborateur pendant la première année d’activité, ces activités sont marquées par le soutien de la formation en santé de reproduction des pays de la région et aussi par l’organisation des études de recherche en rapport avec la qualité des soins. Ensuite, la délégation a effectué une visite des services des grossesses à risque et de procréation médicalement assistée de la maternité.