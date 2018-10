Rabat: le roi Mohammed VI reçoit le ministre saoudien de l’Intérieur

Lors de cette rencontre, le ministre saoudien de l’Intérieur a examiné avec le roi Mohammed VI les relations bilatérales entre les deux pays et les moyens de les renforcer. Ils ont également discuté des derniers développements sur les scènes régionale et internationale.

Selon l’agence de presse saoudienne, le prince Abdelaziz Ben Saoud Ben Nayef Ben Abdelaziz a transmis au souverain les salutations et l’estime du roi Salmane Ben Abdelaziz Al-Saoud et du prince héritier d’Arabie saoudite, Mohammed Ben Salmane.