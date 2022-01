Rabat recouverte par un épais brouillard (VIDEO)

Un brouillard épais a recouvert, ce lundi matin, la ville de Rabat et ses environs, particulièrement en dehors du périmètre urbain.

Le brouillard a largement réduit le champ de vision des conducteurs, les poussant à réduire leur vitesse afin d’éviter les accidents, a pu constater la caméra de Le Site info.

À ce propos, le responsable communication de la météorologie nationale (DMN), Houcine Youaabed a indiqué que la présence d’un brouillard dense dans des régions du nord du Maroc, en particulier les côtes, est due à l’impact de l’anticyclone des Açores.

Dans des propos recueillis par Le Site info, Youaabed a expliqué qu’un anticyclone se traduit par un temps stable et ensoleillé le jour et du brouillard la nuit, car les masses d’air humide dans les zones côtières du royaume connaissent une baisse de température pendant la nuit et en début de matinée. Ceci les fait condenser, surtout quand le vent est faible pendant la nuit et en début de la matinée, ce qui cause un brouillard.

M.F.