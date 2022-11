Rabat: quand les remparts ancestraux se transforment en WC publics

Certains habitants de la capitale, comme certains visiteurs, font leurs besoins naturels contre les remparts ancestraux de Rabat. En l’absence de WC publics, gratuits ou payants, arguent-ils.

Et des photos prises sur les lieux par Le Site info montrent les traces de déjections et de » pipi-sauvage », laissées inciviquement par des personnes qui n’ont pas trouvé de toilettes publiques pour se soulager et ont choisi délibérément de le faire contre des remparts datant du temps de la dynastie almohade.

Les clochards de la ville, les marchands ambulants et quelques enfants en font de même et osent pisser contre les remparts au su et au vu des passants. Ce qui ne manque pas d’indigner les habitants de la capitale administrative du Royaume et des touristes locaux et étrangers de passage. Sachant, de surcroît, que ces points noirs se trouvent à quelques mètres seulement de la prestigieuse avenue Mohammed V, cœur battant du centre-ville.

A noter que le groupe de la Fédération de gauche, au sein du Conseil communal de Rabat, avait soulevé le problème de cette absence de sanitaires ,dans une question adressée à la maire de la capitale, Asmaa Rhlalou, depuis le mois d’avril dernier déjà.

Le même groupe de conseillers avait regretté que la capitale soit privée de toilettes publiques, alors que c’est une nécessité pour les habitants, comme pour les visiteurs. Tout en ayant rappelé que le Conseil de la ville avait adopté, dans sa session d’octobre… 2017, un cahier de charges concernant la délégation de ce projet social.

Lequel projet n’a pas encore vu le jour, cinq longues années après son adoption!

L.A.