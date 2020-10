Rabat: privée de traitement, une pharmacienne atteinte du Covid-19 vit un calvaire

Une pharmacienne confirmée positive au coronavirus, depuis samedi dernier, mais qui n’a pas reçu le protocole de traitement jusqu’à ce mardi, a fait part de son calvaire à Le Site Info.

Le président de la Confédération des syndicats des pharmaciens du Maroc, Mohamed Lahbabi, nous a révélé que la pharmacienne, qui vit dans dans la région de Rabat, souffre actuellement de difficultés respiratoires. Et ce, en raison des répercussions du virus et l’absence de traitement. La pharmacienne en question est positive, ainsi que son mari et leur enfant, depuis samedi.

Lahbabi a souligné que sa collègue a informé les autorités compétentes de son infection, lançant un SOS pour recevoir le traitement nécessaire, mais elle n’a reçu aucune réponse, ce qui a entraîné une détérioration de son état de santé.

Le président de la Confédération des pharmaciens marocains s’est interrogé sur la stratégie du ministère de la Santé, qui se doit d’assurer l’accompagnement des patients et le suivi de leur état de santé.

M.F.