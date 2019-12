Rabat: pourquoi les commerçants de la “Souika” ont fermé boutique mardi matin

Les autorités compétentes de la capitale administrative du Royaume ont entrepris une campagne de libération de l’espace public. Rien de plus normal que d’en finir avec l’occupation illégale dudit espace, entravant la circulation des passants!

Mais les commerçants de la “Souika” de Rabat ne l’entendent pas de cette oreille et ont vivement protesté contre la campagne. Selon une source de Le Site Info, la forme de protestation choisie, mardi, était de fermer boutique. Cela a duré toute la matinée et ainsi paralysé les activités de ce quartier connu par ces nombreux commerces et par son affluence quotidienne, aussi bien des R’batis que des touristes locaux et étrangers.

La même source précise que ce mouvement de protestation avait pour cause l’interdiction par les autorités d’exposer les différents produits et marchandises devant les boutiques et autres magasins des commerçants de la “Souika” de Rabat.

Mais les activités commerciales ont repris mardi après-midi, comme si de rien n’était! Et la source de Le Site Info a également ajouté que la campagne de libération de l’espace public avait aussi visé les nombreux marchands informels qui entravent toute circulation de ce souk névralgique de Rabat.

