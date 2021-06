Rabat: plusieurs nominations à de hautes fonctions

Le Conseil de gouvernement, réuni jeudi sous la présidence du chef du gouvernement, Saad-Eddine El Othmani, a approuvé cinq propositions de nomination à de hautes fonctions conformément aux dispositions de l’article 92 de la Constitution.

Ces nominations concernent le ministère de l’Éducation nationale, de la Formation professionnelle, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique (Département de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique) ainsi que le ministère de la Solidarité, du Développement social, de l’Égalité et de la Famille, précise un communiqué publié à l’issue du Conseil.

Ainsi, El Houcine El Moudden, Ali Lamnaouar et Khalid Habbari ont été nommés respectivement doyen de la faculté des sciences Semlalia de l’Université Qadi Ayyad de Marrakech, directeur de l’Ecole Supérieure de l’éducation et de la formation de l’université Sultan Moulay Slimane de Béni Mellal et doyen de la faculté de l’économie et de gestion de Béni Mellal.

Au niveau du ministère de la solidarité, du développement social, de l’égalité et de la famille, Abdessamad Amrani a été nommé directeur de l’Agence du développement social et Abderrazak Adnani, directeur de la protection de la famille, de l’enfance et des personnes âgées.

