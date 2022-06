Rabat: plus de 202.000 visiteurs à la 27ème édition du SIEL

Le nombre de visiteurs de la 27ème édition du Salon International de l’Édition et du Livre de Rabat, qui a pris fin dimanche soir, a atteint 202.089 personnes, a indiqué le ministre de la Jeunesse, de la culture et de la communication Mohamed Mehdi Bensaid.

« Un nombre important qui traduit l’intérêt des Marocains pour le livre et la culture de la lecture, compte tenu notamment de la conjoncture pandémique, de la recrudescence des cas et de la nécessité de se conformer aux mesures préventives », a écrit le ministre sur sa page Facebook.

« En conséquence, le ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication va travailler à l’élaboration d’une stratégie d’incitation à la lecture, en commençant par investir dans les salons régionaux et améliorer leur niveau, leur qualité et même leur contenu », a ajouté Bensaid.

Le SIEL, tenu sous le Haut patronage du roi Mohammed VI et pour la première fois à Rabat, en célébration de sa proclamation capitale culturelle du monde islamique et capitale de la culture africaine en 2022, a vu la participation de 712 exposants représentant 55 pays, qui ont offert au public un fonds documentaire couvrant tous les champs de savoir, soit un total de 100 mille titres et deux millions d’exemplaires.

Les littératures africaines ont été l’invité d’honneur de cette 27é édition organisée en partenariat avec la wilaya et la région de Rabat-Salé-Kénitra et la commune de Rabat et ce, pour mettre en valeur les liens multidimensionnels entre la culture marocaine et celles des pays africains frères.

S.L. (avec MAP)