Rabat: passation des pouvoirs entre Amzazi et Ouaouicha et Miraoui

La cérémonie de passation des pouvoirs entre Abdellatif Miraoui, que le roi Mohammed VI a nommé ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de l’Innovation, et Saaid Amzazi et Driss Ouaouicha, s’est déroulée ce vendredi à Rabat.

S’exprimant à cette occasion, Amzazi a félicité son successeur pour la confiance placée en lui par le Souverain, louant ses qualités humaines et professionnelles et lui souhaitant plein succès dans ses nouvelles fonctions.

Il a ensuite souligné que l’Enseignement supérieur n’est pas étranger à Miraoui, de par les différentes missions et les hautes responsabilités qu’il a assumées dans ce domaine.

De son côté, le ministre délégué sortant chargé de l’Enseignement supérieur et de la recherche scientifique, Driss Ouaouicha, a félicité le nouveau ministre pour la confiance Royale placée en sa personne, relevant que le nouveau ministre a toutes les compétences requises pour réussir sa mission à la tête de ce département.

Quant à Miraoui, il s’est dit très honoré par la confiance du Souverain, affirmant qu’il œuvrera de concert avec les cadres du ministère pour être à la hauteur des attentes.

Le nouveau ministre a affirmé qu’il poursuivra les efforts consentis par ses prédécesseurs pour hisser le système de l’Enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l’Innovation, en adoptant des stratégies basées essentiellement sur les recommandations de la commission spéciale chargée sur le modèle de développement.

OE