Rabat: ouverture ce samedi du parking souterrain Bab Chellah

Le nouveau parking souterrain Bab Chellah, situé aux abords de la médina de Rabat, sera ouvert au public à partir du samedi 6 août, annonce la société Rabat Région Mobilité.

Doté de 495 places réparties sur deux niveaux en sous-sols, le parking sera ouvert 24H sur 24 et 7 jours/7, précise la société dans un communiqué. Et d’ajouter qu’à l’instar du parking Bab El Had lancé en mai dernier, ce nouveau parking vient renforcer l’offre de stationnement aux abords de la Médina, portant ainsi la capacité totale à 966 places.

Le parking de Bab Chellah offrira aux usagers un service de qualité à la fois sécurisé et respectueux de l’environnement, afin de répondre aux exigences des standards internationaux.

La réalisation de ce parking s’inscrit dans le cadre de la vision éclairée de Sa Majesté le Roi Mohammed VI pour la Capitale du Royaume, au travers du projet « Rabat Ville Lumière, Capitale marocaine de la culture ». La société Rabat Région Mobilité indique que pour toutes informations ou réclamations, un service aux citoyens a été mis en place avec le numéro vert 080 100 32 32.