Rabat: nouvelles nominations à de hautes fonctions

Le Conseil de gouvernement, réuni jeudi à Rabat sous la présidence du Chef du gouvernement, Saad-Eddine El Othmani, a approuvé des propositions de nomination à de hautes fonctions au sein du ministère de l’Équipement, du Transport, de la Logistique et de l’Eau, présentées par le Chef du gouvernement.

Suite à la publication, le 26 février 2020, du décret n° 2.19.1094 relatif aux attributions et à l’organisation du ministère de l’Équipement, du Transport, de la Logistique et de l’Eau, portant changement des appellations de certaines unités relevant du ministère, le Conseil a approuvé la nomination de Abdellah El Mahboul au poste de Président du Conseil général de l’Équipement, du Transport, de la Logistique et de l’Eau, a indiqué le ministre de l’Éducation nationale, de la formation professionnelle, de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, Porte-parole du gouvernement, Saaid Amzazi lors d’un point de presse à l’issue du Conseil.

Le Conseil a également approuvé la nomination de Adil Bahi au poste de Directeur général de la Stratégie, des ressources et des affaires techniques, de Najib Karkouri au poste de directeur de la Stratégie, du financement et de la coopération et de Noureddine Maana au poste de directeur des Ressources humaines.

Il s’agit aussi de la nomination de Mme Nadia Nahil directrice des Systèmes d’informations et de la communication, de Ahmed Imzel Directeur général des Routes et du transport terrestre, de Noureddine Eddib, directeur du Transport terrestre et de la logistique, de Hamou Ben Saadout Directeur général des Eaux et de Omar Chafiki directeur général de la Météorologie, a ajouté Amzazi.

M.S. (avec MAP)