Rabat: nouvelles nominations à de hautes fonctions

Le Conseil de gouvernement, réuni ce jeudi à Rabat, a approuvé huit propositions de nomination à des fonctions supérieures, conformément aux dispositions de l’article 92 de la Constitution.

Ainsi, au ministère de l’Aménagement du Territoire, de l’Urbanisme, de l’Habitat et de la Politique de la Ville, le Conseil a approuvé la nomination de Badia El Karoui au poste de directrice de la Communication, de la coopération et des systèmes informatiques (département de l’Aménagement du Territoire et de l’Urbanisme), a indiqué le ministre de la Culture, de la Jeunesse et des Sports, porte-parole du gouvernement, El-Hassan Abyaba, dans un communiqué lu lors d’un point de presse à l’issue du Conseil.

Au même ministère, Salma Benzoubir a été nommée au poste de directrice de l’Architecture (département de l’Aménagement du Territoire et de l’Urbanisme), alors que Houssine Ait Elhaj, Abdellah Hachimi et Khalid Kouiza ont été nommés respectivement inspecteur général, directeur de la Politique de la Ville et directeur des Ressources humaines et des affaires financières et générales (département de l’Habitat et de la Politique de la Ville), a-t-il ajouté.

Au ministère de l’Emploi et de l’Insertion professionnelle, le Conseil a approuvé la nomination de Younes El Ansari au poste d’inspecteur général, a poursuivi le ministre.

Au niveau du ministère de l’Éducation nationale, de la Formation professionnelle, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique (département de de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique), Mohamed Bousakraoui a été nommé doyen de la Faculté de médecine et de pharmacie de Marrakech, relevant de l’Université Cadi Ayyad, alors que Khalil Benkhouja a été nommé directeur de l’Ecole Nationale des Sciences Appliquées de Safi, relevant de la même université.

M.S. (avec MAP)