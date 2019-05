Rabat: nouvelles nominations à de hautes fonctions

Le Conseil de gouvernement, réuni ce jeudi à Rabat, a approuvé des propositions de nomination à de hautes fonctions, conformément aux dispositions de l’article 92 de la Constitution.

Ainsi, Adil Ibrahimi a été nommé au poste de doyen de la faculté de médecine et de pharmacie de Fès – Université Sidi Mohamed Ben Abdellah-, alors que Abdellatif Bensfia a été nommé directeur de l’Institut Supérieur de l’Information et de la Communication à Rabat, a indiqué le ministre délégué chargé des relations avec le Parlement et la société civile, porte-parole du gouvernement, Mustapha El Khalfi, dans un communiqué lu lors d’un point de presse à l’issue de la réunion hebdomadaire du Conseil.

S.L. (avec MAP)