Rabat: nouvelles nominations à de hautes fonctions

Le Conseil de gouvernement, réuni ce jeudi, a approuvé des propositions de nomination à de hautes fonctions, conformément aux dispositions de l’article 92 de la Constitution.

Au niveau du ministère du Transport et de la logistique, Nadia Saghir a été nommée directrice des Systèmes d’informations et Zine El Abidine Britel a été nommé directeur des Affaires administratives, juridiques et générales, a indiqué le ministre délégué chargé des Relations avec le parlement, porte-parole du gouvernement, Mustapha Baitas, lors d’un point de presse à l’issue du Conseil.

S’agissant du ministère de l’Aménagement du territoire national, de l’urbanisme, de l’habitat et de la politique de la ville, Reda Guennoun a été nommé inspecteur général du département de l’Aménagement du territoire et de l’urbanisme, a-t-il ajouté.

Au niveau régional, Lamiae Seghrouchni a été nommée inspectrice régionale de l’Urbanisme, de l’architecture et de l’aménagement du territoire de la Région de Rabat-Salé-Kénitra, Mohamed Laagal a été nommé inspecteur régional de l’Urbanisme, de l’architecture et de l’aménagement du territoire de la région de Fès Meknès et Mohamed Zouak a été désigné inspecteur régional de l’Urbanisme, de l’architecture et de l’aménagement du territoire de la Région de Drâa-Tafilalet, selon le Porte parole.