Rabat: nouvelles nominations à de hautes fonctions

Le Conseil de gouvernement, réuni en présentiel ce jeudi sous la présidence du chef du gouvernement Saad Dine El Othmani, a approuvé quatre propositions de nomination à de hautes fonctions conformément aux dispositions de l’article 92 de la Constitution.

Ces nominations concernent le ministère de l’Aménagement du territoire national, de l’Urbanisme, de l’Habitat et de la Politique de la ville, précise un communiqué publié à l’issue du Conseil.

Ainsi, Nissrine Alami a été nommée inspectrice régionale de l’urbanisme, de l’architecture et de l’aménagement du territoire national de Tanger-Tétouan-Al Hoceima.

Le Conseil a également approuvé les nominations de Mohamed Aabid inspecteur régional de l’urbanisme, de l’architecture et de l’aménagement du territoire national de Souss-Massa et Farid Lamrini inspecteur régional de l’urbanisme, de l’architecture et de l’aménagement du territoire national de Béni Mellal-Khénifra.

Pour sa part, Abdelali El Qour a été désigné directeur de l’Agence urbaine de Settat, selon la même source.

