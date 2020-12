Rabat: nouvelles nominations à de hautes fonctions

Le Conseil de gouvernement, réuni ce jeudi à Rabat sous la présidence du Chef du gouvernement, Saad-Eddine El Othmani, a approuvé des propositions de nomination à de hautes fonctions, conformément aux dispositions de l’article 92 de la Constitution.

Ainsi, concernant le ministère de l’Éducation nationale, de la Formation professionnelle, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique – département l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique- El Mostafa Rakeb a été nommé directeur de l’École supérieure de technologie de Fqih Ben Saleh relevant de l’Université Sultan Moulay Slimane, a indiqué le ministre de l’Éducation nationale, de la Formation professionnelle, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, porte-parole du gouvernement, Saaid Amzazi dans un communiqué lu lors d’un point de presse à l’issue du Conseil.

Au niveau du même département, Mahdi Khalid a été nommé doyen de la Faculté polydisciplinaire de Khouribga, relevant de la même université, a ajouté Amzazi.

S’agissant du ministère de l’Equipement, du Transport, de la Logistique et de l’Eau, Saïd El Khatri a été désigné directeur des Systèmes de surveillance – Direction générale de la météorologie, a-t-il indiqué.

M.S. (avec MAP)