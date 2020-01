Rabat: nominations à de hautes fonctions

Le Conseil de gouvernement, réuni ce jeudi à Rabat, sous la présidence du chef du gouvernement, Saâd-Eddine El Othmani, a approuvé des propositions de nomination à de hautes fonctions, conformément aux dispositions de l’article 92 de la Constitution.

Ainsi, au niveau du ministère de l’Équipement, du transport, de la logistique et de l’eau – Département de l’équipement, du transport et de la logistique-, Lahcen Ait Ibrahim au poste de directeur de la Caisse pour le financement des routes, tandis que Fatima Barkane a été nommée directrice de la femme au ministère de la Solidarité, du développement social, de l’égalité et de la Famille, a indiqué le ministre de la Culture, de la jeunesse et des sports, porte-parole du gouvernement, El Hassan Abyaba, dans un communiqué lu à l’issue de la réunion hebdomadaire du Conseil.

Au niveau du ministère de l’Éducation nationale, de la Formation professionnelle, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique -Département de l’Éducation nationale-, le Conseil a approuvé la nomination de Aziz Nahia au poste de directeur de la Coopération et de la promotion de l’enseignement scolaire privé et de Adil Bajja au poste de Directeur de la stratégie, des statistiques et de la planification, tandis que El Mfedel Douhd a été nommé au poste de Directeur du Centre régional des métiers de l’éducation et de formation de la région de Casablanca-Settat.

M.D. (avec MAP)