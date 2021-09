Rabat: Nizar Baraka s’exprime après avoir voté (VIDEO)

Nizar Baraka a voté ce mercredi à l’école primaire Zoubir Ibnou Aouam, à Rabat. «Il s’agit d’une étape cruciale pour le Maroc. Grâce à ces élections, de nouvelles institutions seront installées et un nouveau gouvernement sera formé. J’espère que ces élections se dérouleront dans les meilleures conditions», a indiqué le secrétaire général du parti de l’Istiqlal.

Et d’ajouter : «L’objectif, aujourd’hui, est de sortir le Maroc de sa crise socio-économique et renforcer le front intérieur pour défendre l’intégrité territoriale du Royaume et installer le nouveau modèle de développement »

H.M.