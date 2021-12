Rabat: Miraoui honore de jeunes chercheurs marocains, dont Karim Benabdeslam

Le ministère de l’Enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l’innovation a organisé, récemment à Rabat, une cérémonie en l’honneur des chercheurs marocains qui se sont distingués cette année dans divers domaines.

Il s’agit de l’étudiant à la Faculté des lettres et sciences humaines de l’Université Mohammed V de Rabat, Karim Benabdeslam, lauréat d’un doctorat dans le domaine « croyance et religions célestes » et premier étudiant autiste marocain à arracher un doctorat, et de l’équipe lauréate du Prix international de la NASA pour les applications spatiales 2021, composée de Salaheddine Qaba, Ayman Abou El-Ezz et Mohcin Mitalane.

Il s’agit aussi de l’équipe classée troisième au « Défi Africain pour l’Internet des objets et l’Intelligence artificielle 2021 », composée de Mohammed Al-Hamzi, Ayoub Al-Saghir, Ismail Yazidi, Yahya Alaoui et Yassine Al-Idrissi, indique le ministère dans un communiqué.

Le ministre Abdellatif Miraoui a salué, à cette occasion, les réalisations honorables accomplies par des jeunes et des étudiants exceptionnels qui représentent ainsi autant de modèles pour leurs pairs, ainsi que leur brillante contribution du rayonnement de l’université marocaine aux niveaux national et international.

Il a en outre insisté sur l’intérêt porté par son département au développement des talents et des compétences de l’élément humain au service de la dynamique du développement durable, estimant que les résultats ainsi obtenus demeurent une source de fierté pour le système d’enseignement et le pays en général.

Cette réception s’inscrit dans le cadre des orientations du ministère en faveur de l’encouragement des étudiants et des jeunes pour consacrer une culture d’innovation et d’excellence dans divers domaines.