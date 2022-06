Rabat: Mezzour s’entretient avec le ministre émirati de l’Économie

Le ministre de l’Industrie et du Commerce, Ryad Mezzour, s’est entretenu, ce jeudi à Rabat, avec le ministre de l’Économie des Emirats Arabes Unis, Abdullah bin Touq Al Marri, qui était accompagné d’une délégation d’hommes d’affaires.

Lors de cette rencontre, les deux parties ont examiné les opportunités de coopération bilatérale dans les domaines économique et commercial ainsi que les moyens à mettre en place pour renforcer et rehausser les relations stratégiques entre les deux pays frères à des niveaux supérieurs de coopération et d’intégration.

A cet effet, Mezzour a mis en avant l’excellence des liens historiques entre les deux pays, soulignant que de grandes opportunités d’investissement offertes par le Maroc en tant que plateforme de production et d’exportation sont à saisir. « Nous avons identifié un potentiel d’exportation qui s’élève à 130 millions de dollars », a-t-il dit, notant que la valeur totale des exportations marocaines vers les Emirats Arabes Unis a atteint environ 1,2 milliard de dirhams (MMDH) en 2021.

Pour ce qui est des importations, a-t-il poursuivi, elles se sont élevées à un total de 9,2 MMDH au cours de la même année.

Dans le même sillage, Bin Touq Al Marri a salué l’ancrage et la solidité des relations unissant le Royaume du Maroc et les Emirats Arabes Unis, mettant l’accent sur l’importance de la dimension économique dans le raffermissement de ces relations, au service des intérêts communs des deux pays et des deux peuples frères.

Il a également souligné l’impératif d’échanger autour des moyens à même de développer la coopération et le transfert des expériences et des bonnes pratiques entre les deux pays, notamment en matière d’investissement.

Il est à rappeler que les relations commerciales entre le Maroc et les Emirats Arabes Unis sont régies par un accord de libre-échange signé en 2001, ainsi que la grande zone arabe de libre-échange entre les États membres de la Ligue des États arabes.

