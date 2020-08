Rabat : mesures sanitaires exceptionnelles dans certains quartiers

Pendant le week-end dernier, plusieurs cafés ont été obligés de rester fermés, au quartier Takaddoum de Rabat par crainte de la transmission du Covid-19.

Ainsi, selon des témoignages recueillis par Le Site info, cette fermeture a été décidée par les autorités locales de la capitale et ont concerné les quartiers de Takkadoum et de Youssoufia, ainsi que Hay Rachad. Et ce, dans l’objectif d’endiguer le risque, de plus en plus omniprésent, de transmission du nouveau coronavirus.

En effet, les autorités locales et sécuritaires de Rabat ont enregistré plusieurs cas confirmés de personnes infectées par le virus, au sein des quartiers précités. Par conséquent, la fermeture de nombreux cafés a été immédiatement prise comme mesure préventive et sanitaire.

Pour rappel, le chef de gouvernement avait auparavant annoncé l’interdiction d’accès de et vers tout quartier où des cas de Covid-19 sont enregistrés. Ceci, dans le cadre de la troisième phase de l’allégement des mesures de l’état d’urgence sanitaire, avait déclaré Saâeddine El Othmani.

Larbi Alaoui(avec Rim Tbiba)