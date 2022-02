Rabat: Mehdi Bensaïd invité de la Fondation diplomatique (VIDEO)

Le ministre de la Jeunesse, de la culture et de la communication, Mohamed Mehdi Bensaid a été, ce jeudi à Rabat, l’invité de la Fondation diplomatique dans le cadre de son 109e Carrefour diplomatique.

Cette rencontre de communication, qui a réuni Bensaid avec plus de 30 ambassadeurs accrédités au Maroc, a été l’occasion pour mettre en avant la diversité des affluents de la culture marocaine, de par sa richesse linguistique et patrimoniale.

Elle s’inscrit également dans le cadre de la promotion du rôle de la créativité culturelle dans le Royaume et de la mise en relief de l’importance de la richesse du patrimoine culturel, fruit de l’addition de plusieurs civilisations et cultures.

« Cet événement tend à établir un échange avec les diplomates accrédités à Rabat, pour discuter des volets qui concernent notre département à savoir la jeunesse, la culture et la communication », a indiqué Bensaid dans une déclaration à la presse.

L’idée étant de mettre en avant les programmes du gouvernement et de faire le point sur les projets en commun avec les différents Etats représentés dans cette rencontre, a-t-il souligné, ajoutant que cette manifestation a aussi pour objectif d’identifier les opportunités d’avenir qui peuvent être mises à profit en vue d’améliorer les services et prestations proposés aux jeunes.

Pour le président de la Fondation diplomatique, Abdelati Habek, ce conclave traite de l’importance accordée par le Maroc à la jeunesse, considérée comme l’un des piliers de la société, qui nécessite l’adoption d’une stratégie intégrée.

Cette rencontre aborde en outre la diversité matérielle et immatérielle de la culture ainsi que son rôle prépondérant dans la préservation de l’identité marocaine et l’évolution rapide du secteur de la communication avec l’arrivée de nouveaux acteurs qui utilisent des moyens technologiques avancés et contribuent ainsi au développement du secteur.

Saluant la tenue de cet évènement qui donne aux chefs de mission diplomatique l’opportunité d’échanger avec le ministre, l’ambassadeur du Mexique, Mabel Gómez Oliver, a affirmé dans une déclaration à la chaîne d’information en continu de la MAP (M24) l’importance de renforcer la coopération entre le Mexique et le Maroc notamment dans le volet culturel, à la faveur des affinités partagées par les deux pays, de leur passé historique commun et des défis à relever.

L’implémentation d’une politique culturelle implique la mise en place d’une série de priorités où les jeunes et les femmes peuvent y contribuer, a-t-elle soutenu.

« Actuellement, un travail est en cours avec le ministère de la Jeunesse, de la culture et de la communication pour renforcer les liens culturels entre nos deux pays », a-t-elle fait savoir, rappelant l’existence depuis 2004 d’une convention bilatérale, « qui servira de base pour la réalisation d’une série de projets spécifiques visant la promotion de la chose culturelle et l’échange d’expériences et d’expertises en la matière ».

Pour sa part, le secrétaire général de la Fondation diplomatique, Jean-Christophe Bertrand est revenu dans une déclaration similaire sur les objectifs de cette rencontre qui s’inscrit dans le cadre du 109e carrefour diplomatique, « une édition particulière traitant des différents sujets d’actualité, notamment les 100 premiers jours du nouveau gouvernement dans le domaine de la culture et de la communication, le Nouveau modèle de développement, ainsi que les dossiers pris en charge par le ministère.

SA