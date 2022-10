Rabat: manifestation pour abolir la peine de mort (VIDEO)

Bien que la dernière exécution au Royaume remonte à 1993, la peine capitale est toujours prononcée à l’encontre de certains individus au Maroc. Un sit-in pour mettre fin à sa prononciation dans les tribunaux a été organisé lundi.

Comme beaucoup de pays dans le monde, le Maroc a célébré la Journée mondiale contre la peine de mort ce lundi. L’occasion pour les membres de l’Observatoire Marocain des Prisons (OMP) et la Coalition Marocaine Contre la Peine de Mort (CMCPM) d’appeler à son abolition. Des adhérents aux deux entités se sont réunis devant le Parlement, scindant slogans et chants invitant les autorités compétentes et la Justice à ne plus prononcer cette peine.

Le vice-président de l’OMP, Abderrahim Jamaï, a indiqué au micro de Le Site Info que ʺtout tueur doit être traité en tant que criminel normal. Il reste une personne qui a besoin d’un suivi et d’une sanction qui ne touche en rien son droit à la vie. Sa mise à mort est à l’encontre de la constitution ʺ.

De son côté, Nadia Benhida, membre fondatrice de l’OMP, trouve que la peine capitale est ʺinefficace et inhumaine ʺ. Pour elle, il est impératif d’appliquer à la lettre l’article 20 de la Constitution, qui stipule que ʺle droit à la vie est le droit premier de tout être humain. La loi protège ce droitʺ.

A.O.