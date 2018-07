Rabat: manifestation en soutien à Tariq Ramadan devant l’ambassade de France

Les mêmes sources craignent que l’état de santé de Tariq Ramadan n’empire au cas où les soins appropriés ne lui seraient pas urgemment prodigués. Sa sclérose en plaques et sa neuropathie risquent bel et bien d’avoir une issue fatale. Et les manifestants marocains devant l’ambassade de France à Rabat craignent que, dans ce cas funeste de figure, “la vérité n’éclate que d’ici de nombreuses années, alors que serait déjà trop tard”.

En soutien avec le penseur et islamologue suisse, des Marocains ont manifesté devant l’ambassade de France à Rabat, mardi dernier. Leur manifestation avait pour objectif que l’Etat français garantisse un procès aux conditions justes et équitables à Tariq Ramadan.

Tariq Ramadan a été inculpé et incarcéré en France depuis le 2 février dernier. Il est accusé de viols par trois femmes dont l’une d’elles, Henda Ayari, se trompe allègrement de dates et de lieux de son supposé viol.