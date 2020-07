Rabat: les taximen montent au créneau

Des dizaines de chauffeurs de grands taxis ont tenu un autre sit in mardi à Rabat. Selon une source de Le Site info, la tension était à son comble lors de cette manifestation, précisant que les taximen, torses nus, ont enchaîné leurs corps pour protester contre la décision des autorités de se limiter à 3 passagers, au lieu de 6.

Ils ont ainsi scandé des slogans, appelant le gouvernement à leur autoriser de reprendre leur activité normale, comme les bus, les trains et les tramways, et ne plus se limiter à 3 passagers. «On doit compenser les pertes engendrées par l’arrêt de travail depuis le 20 mars à cause de la crise sanitaire. La décision des autorités est totalement injuste», s’est insurgé un taximan.

Ce n’est pas la première fois que les chauffeurs de grands taxis descendent dans la rue pour faire entendre leurs voix et exprimer leur colère. Malgré ces nombreux sit in, les autorités n’ont toujours pas répondu à leurs revendications.

N.M.