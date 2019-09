Rabat: les salariés des collectivités territoriales haussent le ton

Les salariés des collectivités territoriales comptent organiser un sit-in aujourd’hui, devant la Direction générale des collectivités locales du ministère de l’Intérieur, à Rabat.

La raison de cette manifestation, selon les concernés, réside dans “l’exclusion que le ministère de tutelle exerce sur les lauréats de diplômes supérieurs, obtenus avant 2011, et qui n’ont pas été intégrés dans les échelles adéquates au sein des collectivités territoriales”.

La Coordination des salariés soutient que le ministère de l’Intérieur a “marginalisé et n’a pas régularisé 90% des intéressés, alors qu’ils ne constituent que 10% de l’ensemble des fonctionnaires des collectivités

locales”.

Et les revendications de la Coordination consistent à la régularisation des concernés, avec effet rétroactif, administratif et financier et ce, à partir de la date de recrutement des diplômés. La même revendication est souhaitée pour ceux qui ont obtenu leurs diplômes après la date de leur recrutement.

L.A.