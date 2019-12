Rabat: les rats sèment la terreur au quartier Youssoufia

Ilham Belefhili, présidente de l’association Inmae pour la solidarité et le développement durable, a appelé les autorités de Rabat à intervenir en urgence pour protéger les habitants du quartier Youssoufia. Ces derniers vivent l’enfer à cause des rats qui s’attaquent aux maisons et vivent dans les espaces verts. Ce qui représente un véritable danger pour les riverains, les enfants en particulier.

Sur son compte Facebook, Belefhili a fait savoir que les habitants du quartier en question vivent désormais dans la terreur, exigeant l’intervention immédiate des autorités pour mettre fin à leur calvaire. «Des rats de différentes tailles ont envahi le quartier et risquent de causer de véritables drames. J’espère que mon appel sera entendu, d’autant plus que ces nuisibles sont très dangereux. J’ai d’ailleurs reçu plusieurs plaintes des habitants dénonçant l’invasion du quartier par ces rats», a précisé la même source.

Et d’ajouter : «Le wali de Rabat-Salé-Kénitra, le maire de la ville et le président de l’arrondissement doivent réagir pour éviter qu’un drame ne se produise. Il faut mener des opérations de dératisation pour limiter cette invasion».

N.M.