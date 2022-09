Rabat: les propriétaires de cafés et restaurants montent au créneau contre Asmaa Rhlalou

Les membres de l’Association Nationale des Cafés et Restaurants du Maroc (ANCRM) ont exprimé leur mécontentement après les dernières déclarations de la maire de Rabat, Asmaa Rhlalou.

Qualifiant les déclarations de Rhlalou de « provocatrices » et d' »insultantes », l’ANCRM, qui déclare avoir tenu une réunion urgente ce samedi, a indiqué que toutes ces accusations sont fausses, infondées et n’ont rien à voir avec la réalité, et ont comme objectif de tromper l’opinion publique.

Les membres de l’Association reprochent en effet à Rhlalou de les avoir qualifiés « d’individus dépourvus de patriotisme » lors d’une déclaration accordée aux médias.

Pour rappel, les propriétaires de cafés rejette la dernière décision fiscale approuvée par le Conseil de la ville de Rabat, la jugeant « aléatoire » et « improvisée ». Ils avaient reçu un avis de recouvrement des redevances domaniales et refusent toujours de payer les taxes, appelant à l’organisation d’un sit-in devant le Conseil de la ville.

Pour sa part, Asmaa Rhlalou n’a eu de cesse de rappeler qu’il s’agit simplement de l’application de la loi en vigueur.