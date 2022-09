Rabat: les patrons des cafés et restaurants menacent de fermer boutique

Les propriétaires des cafés et restaurants de la capitale menacent de fermer boutique, suite à ce qu’ils considèrent comme « obstination » de la part de la maire RNIste de Rabat, Asmaa Rhlalou, a appris Le Site info d’une source concordante.

Fermeture imminente au cas où une solution juste et équitable ne serait pas trouvée, a précisé un professionnel du secteur. Auparavant, Noureddine El Harrak, président de l’Association nationale des propriétaires des cafés et restaurants du Maroc, avait déclaré à Le Site info que cette dernière avait adressé des correspondances, respectivement au chef de gouvernement, Aziz Akhannouch, au ministre de l’Industrie et du Commerce, Ryad Mezzour, ainsi qu’au ministre de l’Intérieur, Abdelouafi Laftit.

Lesquelles correspondances avaient pour objectif la demande de l’organisation d’une réunion afin d’étudier la décision d’imposition décidée par la maire de Rabat à l’encontre des professionnels du secteur et des propriétaires des cafés et restaurants.

La Confédération démocratique des cafés, restaurants et sites touristiques, affiliée à la Confédération démocratique du travail (CDT) était allée dans le même sens, en dénonçant, à son tour la décision d’Asmaa Rhlalou et en demandant également au chef de gouvernement d’organiser une rencontre avec les professionnels du secteur en vue de trouver une solution aux difficultés que ces derniers rencontrent.

Rappelons que le Conseil de la capitale avait pris une décision concernant l’occupation temporaire de l’espace public communal et ce, en revoyant à la hausse l’impôt de l’installation des tables et des chaises à 80 DH le mètre carré, tous les trois mois.

L.A.