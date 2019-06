Rabat: les nouvelles nominations à de hautes fonctions

Le Conseil de gouvernement, réuni jeudi à Rabat sous la présidence du Chef du Gouvernement, Saâd Dine El Otmani, a approuvé des propositions de nominations à de hautes fonctions conformément aux dispositions de l’article 92 de la Constitution.

Ainsi, au niveau du ministère de la Culture et de la Communication, Mohamed Benhsain a été nommé directeur du Théâtre national Mohammed V, a indiqué le ministre délégué chargé des Relations avec le parlement et la société civile, porte-parole du gouvernement, Mustapha El Khalfi, dans un communiqué lu lors d’un point de presse à l’issue de la réunion hebdomadaire du Conseil.

Au ministère de l’Education nationale, de la Formation professionnelle, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Awatef Hiar a été nommée en tant que présidente de l’Université Hassan II de Casablanca.

En ce qui concerne le ministère de l’Aménagement du Territoire national, de l’Urbanisme, de l’Habitat et de la Politique de la Ville, Noureddine Boulekjam a été nommé directeur de de l’Agence urbaine Berrechid-Benslimane.

Le Conseil a également procédé à la nomination de Brahim Arejdal directeur de l’Agence nationale pour la promotion de la Petite et Moyenne Entreprise (ANPME) au niveau du ministère de l’Industrie, de l’Investissement, du Commerce et de l’Economie numérique, et de Mohamed Sebki, directeur de l’Office national interprofessionnel des céréales et légumineuses (ONICL) au ministère Pêche maritime, du Développement rural et des Eaux et Forêts .

S.L. (avec MAP)