Rabat: les mosquées s’apprêtent à rouvrir leurs portes

Plusieurs opérations de désinfection et de stérilisation ont été menées dans les mosquées de la ville de Rabat en vue de leur réouverture mercredi prochain à compter de la prière d’Addohr, à l’instar de l’ensemble des mosquées du Royaume. Ces opérations ayant concerné 23 mosquées s’inscrivent dans le cadre des préparatifs pour accueillir les fidèles dans des meilleures conditions, suite à la décision du ministère des Habous et des Affaires islamiques de rouvrir progressivement les mosquées sur l’ensemble du territoire national après une fermeture ayant duré plus de trois mois, sur fond des mesures de lutte contre la propagation du nouveau coronavirus.

Le ministère avait annoncé qu’il a été décidé, après consultation des autorités sanitaires et administratives, de rouvrir progressivement les mosquées sur l’ensemble du territoire national pour l’accomplissement des cinq prières à compter de la prière d’Addohr du mercredi 23 Dou Al Kiada 1441, correspondant au 15 juillet 2020, en prenant en considération la situation épidémiologique locale et les conditions de contrôle sanitaire qui seront gérées par des commissions locales à l’entrée des mosquées.

Les mosquées demeureront fermées pour la prière du vendredi jusqu’à l’annonce, ultérieurement, de la date de la réouverture pour accomplir cette prière, a précisé le ministère, appelant au respect des mesures préventives, en l’occurrence le port des masques et la distanciation physique de près de 1,5 m entre les fidèles.

S.L. (avec MAP)