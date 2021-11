Rabat: les infirmiers et les techniciens de santé descendent dans la rue (VIDEOS)

Ce vendredi 12 novembre, de nombreux infirmiers et techniciens de santé ont manifesté en grand nombre à Rabat, en présence d’une mobilisation sécuritaire imposante.

Selon ce qu’a constaté la caméra de Le Site info, les manifestants ont longuement scandé des slogans à l’encontre de la politique du ministère de la Santé et de la Protection sociale, lui reprochant notamment de ne point répondre aux revendications socioprofessionnelles et aux attentes légitime, et également protestant contre « la sourde oreille », selon les concernés, adoptée par le Département de Khalid Ait Taleb.

Dans ce cadre, dans une déclaration à Le Site info, Ahmed Chafaï, membre du Syndicat indépendant des infirmiers et techniciens de la santé, a affirmé que les infirmiers sont venus, aujourd’hui, des quatre coins du Royaume pour exprimer leurs doléances et s’insurger contre ce qu’il est advenu du système de santé au Maroc.

Notre interlocuteur a également tenu à souligner que l’infirmier s’occupe de 80% du travail hospitalier dans les urgences. « Nous avons un message à adresser au ministre de la Santé et de la Protection sociale signifiant, en particulier, que l’intérêt accordé aux ressources humaines est primordial en vue du succès de toute politique sanitaire », a encore précisé Ahmed Chafaï.

L.A.