Rabat: les habitants d’un douar du quartier Akkari se plaignent

La population du douar Ain Atig, sis quartier Akkari à Rabat, se plaignent de leur exclusion du Programme national « Villes sans bidonvilles » (VSB).

Et c’est la députée et secrétaire générale du Parti socialiste unififé (PSU) qui a évoqué ce préjudice dans une question écrite adressée au ministre de l’Intérieur, Abdelouafi Laftit. Nabila Mounib y a rappelé avoir reçu les doléances de plusieurs habitants dudit douar, concernant leur exclusion du recensement visant à les reloger, dans le cadre du Programme national « Villes sans bidonvilles » et du recensement réalisé à ce sujet en 2015..

Nabila Mounib a souligné qu’il s’agit de dix familles, issues de ce douar, y ayant vécu et grandi et dont les autorités avaient procédé à la démolition de leurs vétustes habitations Par la suite, un agent d’autorité leur avait promis qu’elles seraient relogées et qu’un certificat de démolition leur serait délivré. Mais rien de tout cela n’a été réalisé, a déploré la députée du PSU.

Par conséquent, Nabila Mounib a demandé la nécessité de rendre justice à ces dix familles du douar Ain Atig, au quartier Akkari de la capitale, et de leur permettre d’être décemment relogées, à l’instar de leurs anciens voisins du douar. Elle a également interrogé Abdelouafi Laftit sur les mesures que compte prendre le ministère de l’Intérieur afin de réparer le préjudice dont sont victimes ces dix familles.

