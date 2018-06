Rabat: les grosses fortunes mal acquises de barons de la drogue

La Chambre criminelle chargée des crimes financiers près de la Cour d’appel de Rabat décortique les dossiers des mis en cause dans l’affaire des 6 tonnes de drogues saisies au port Tanger Med.

Selon le quotidien Al Massae, les comptes en banque des trafiquants, dont des barons de la drogue notoires, révèlent leurs fortunes colossales mal acquises. Beaucoup d’argent, bien sûr, mais aussi des biens fonciers et des appartements dans des résidences luxueuses, au Maroc, dans des pays européens et à Dubaï, précise le journal.

La Chambre criminelle a commencé les auditions des mis en cause, au nombre de 46 personnes, après de longues investigations ayant permis de recueillir de nombreuses preuves à leur encontre. Celles-ci impliquent également des responsables sécuritaires et des agents d’autorité ayant reçu des sommes d’argent mirobolantes en contrepartie d’avoir couvert ces activités criminelles. De lourds chefs d’accusation pèsent sur leurs têtes dont la corruption, la complicité dans des trafics de drogues et de blanchiment d’argent sale.

L’un des accusés, à l’instar de nombreux autres, est revenu sur ses aveux et a déclaré qu’il n’avait rien à voir avec le trafic international de drogue, prétextant qu’il est un homme d’affaires honnête, devant sa fortune à son héritage. Pourtant, les données en possession des enquêteurs prouvent tout le contraire de ses allégations et confirment qu’il est l’un des barons de la drogue interpellés.

Le compte en banque d’un autre mis en cause s’élève à plus d’un milliard de centimes, alors que son salaire mensuel est de moins de 3500 DH. Il a expliqué l’origine de fortune par ses activités d’agent immobilier et de concessionnaire de voitures et qu’il n’a aucunement profité de son poste pour faciliter un quelconque trafic international de drogues.

L’on dirait que tous les accusés se sont mis d’accord sur la même démarche, celle de revenir sur leurs aveux et de se présenter comme des citoyens honnêtes et intègres. Ainsi, le propriétaire d’une société de transport international, dont les camions frigorifiques transportaient de la drogue aux côtés des légumes et du poisson, a déclaré n’avoir aucun rapport avec cette affaire. Pourtant, un responsable de la gendarmerie impliqué également dans ce dossier s’était avéré partie prenante du trafic de drogues en fermant les yeux sur le contrôle par scanner des camions supposés ne transporter que légumes et poisson.

Les investigations ont également pointé d’autres responsable sécuritaires et des agents d’autorité mouillés jusqu’au cou dans le trafic international de drogue, malgré leurs vaines tentatives de se dédouaner. Des enregistrements de communications téléphoniques entre certains mis en cause et des barons de la drogue, ainsi que des enquêtes top secret ont révélé les sources douteuses des fortunes colossales des uns et des autres.

A noter que les mis en cause, qui s’évertuent vainement à renier les faits accablants qui pèsent sur eux, sont originaires des villes du nord du pays, Tanger , Tétouan, Larache, Chefchaoun, mais aussi d’Agadir.

