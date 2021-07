Rabat: les grands taxis en grève

Les chauffeurs de grands taxis, à Rabat, ont entamé une grève, depuis lundi matin, suite à la décision du gouvernement de réduire la capacité d’accueil des moyens de transport public. La décision a été prise, en effet, dans le cadre des mesures de prévention sanitaire visant à endiguer le risque de propagation du coronavirus.

Comme constaté par Le Site info, les taximen de la capitale ont refusé de transporter les passagers, en guise de contestation après la décision de l’Exécutif, entrée en vigueur vendredi dernier.

Les grévistes ont appelé les autorités, en parallèle, à leur autoriser à augmenter les tarifs vu qu’ils ne peuvent transporter que trois personnes au lieu de six. Une revendication qui a provoqué la colère des citoyens, tenant à ce que les prix restent inchangés.

Pour rappel, le gouvernement a décidé de prendre une série de mesures préventives, à compter du vendredi 23 juillet 2021 à 23h, en vue de lutter contre la propagation de la pandémie du nouveau coronavirus (Covid-19). Ces mesures portent sur l’interdiction des déplacements nocturnes à travers tout le Royaume de 23h à 04h30, à l’exception des personnes exerçant dans les secteurs et activités vitaux et essentiels et celles représentant des cas médicaux urgents.

En outre, les déplacements entre les préfectures et provinces sont conditionnés à la présentation du passeport vaccinal ou d’une autorisation administrative de déplacement délivrée par les autorités territoriales compétentes, en plus de l’interdiction des fêtes et mariages, ainsi que des obsèques, avec un maximum de 10 personnes lors des cérémonies d’enterrement.

Ces mesures concernent également le respect d’un maximum de 50 % de la capacité d’accueil dans les cafés et restaurants, les transports publics et les piscines publiques, alors que les rassemblements et les activités dans les espaces ouverts ne doivent pas dépasser 50 personnes, avec l’obligation de disposer d’une autorisation délivrée par les autorités locales en cas de dépassement de ce nombre, ajoute le communiqué.

N.M.