Rabat: les fonctionnaires non-vaccinés manifestent (VIDEO)

Des fonctionnaires du ministère de la Santé ont manifesté devant le siège de la Direction de la Réglementation et du Contentieux à Rabat, après avoir été empêchés d’accéder à leur lieu de travail à cause du pass vaccinal.

Le secrétaire général du syndicat de la Réglementation et du Contentieux au ministère de la Santé, Mustapha Samah, a déclaré à Le Site info que les fonctionnaires ont été surpris par l’interdiction d’accéder à leurs bureaux à cause de la troisième dose du vaccin qu’ils n’ont pas encore reçue. Et ce, alors que la circulaire du ministère de la Santé indique que chaque fonctionnaire muni d’un pass vaccinal peut accéder au lieu de travail, à condition qu’il effectue la troisième dose du vaccin dès que possible.

Notre interlocuteur a condamné cette interdiction soulignant que la manifestation a démarré de manière spontanée par rejet de cette décision.

M.F.