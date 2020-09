Rabat: les établissements concernés par l’enseignement à distance

En raison de la recrudescence des cas de contamination par le COVID-19 dans certains quartiers de Rabat, l’Académie Régionale de l’Education et la Formation de Rabat a décidé dimanche d’instaurer l’enseignement à distance dans les établissements situés dans ces quartiers.

Il s’agit de 10 établissements, dont des écoles primaires, des collèges et des lycées. Selon un document dont le Site info dispose, les établissements concernés sont les suivants : les lycées Moulay Abdellah, Dar-Essalam et Brahim Roudani, les collèges Talha, Larbi Bennai et Al-Khawarizmi et les écoles primaires Omar Ben Adelaziz, Al Massira, Imam Chafai, et Hassan El Youssi.

L’adoption de l’enseignement à distance concerne également les élèves issus de familles comptant un ou plusieurs membres atteints du coronavirus, indique la même source.

Les autres établissements scolaires non compris dans cette liste pourront accueillir les élèves pour cette rentrée scolaire 2020-2021 prévue entre les 7 et 9 septembre.

S.H.