Les détails de la 1ère commission des investissements présidée par Akhannouch

Le chef du gouvernement, Aziz Akhannouch a présidé, ce mardi à Rabat, la 81ème réunion de la Commission des investissements, première commission du nouveau gouvernement.

Dans un communiqué publié à l’issue de cette réunion, le Département du chef du gouvernement indique que l’investissement est placé au cœur du dispositif de développement du Maroc, comme souligné par le roi Mohammed VI, à plusieurs occasions, et constitue une priorité du nouveau modèle de développement et du Programme Gouvernemental.

« En effet, la tenue de cette 1ère Commission des Investissements de l’actuelle mandature dans un cours délai témoigne de la volonté de donner une forte impulsion à l’investissement », souligne la même source, précisant que la fréquence de la tenue des Commissions des Investissements est d’ailleurs amenée à s’intensifier afin d’ »accélérer le rythme d’approbation des Conventions et répondre au mieux aux attentes des investisseurs marocains et étrangers ».

La commission a ainsi examinée et approuvée 13 projets de conventions et d’avenants pour un montant global d’investissement de 2,09 milliards de dirhams (MMDH) devant permettre la création de 5.294 emplois directs et indirects, selon le communiqué.

Le secteur industriel représente 54% de ce montant d’investissement, suivi du secteur du commerce et de la distribution à hauteur de 33%, puis de la de santé pour 13%, précise la même source.

Les projets à capitaux nationaux représentent 1,13 MMDH des investissements projetés (54%), alors que les capitaux étrangers mixtes représentent plus de 956 millions de dirhams de ces investissements, ajoute le communiqué.

Cette réunion a été tenue en présence de Mohamed Hajoui, Secrétaire Général de Gouvernement, Nizar Baraka, ministre de l’Equipement et de l’Eau, Fatima Ezzahra El Mansouri, ministre de l’Aménagement du territoire national, de l’Urbanisme, de l’Habitat et de la Politique de la ville, Younes Sekkouri, ministre de l’Inclusion économique, de la Petite entreprise, du Travail et des Compétences, Leila Benali, ministre de la Transition Energétique et du Développement Durable, Mohammed Mehdi Bensaid, ministre de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication et de Mohcine Jazouli, ministre délégué auprès du Chef du gouvernement chargé de l’Investissement, de la Convergence et de l’Evaluation des politiques publiques.

