Ils n’en démordent pas. Les avocats ont organisé une nouvelle manifestation protestataire devant la Cour de Cassation à Rabat, contre l’imposition du pass vaccinal pour accéder aux tribunaux du Maroc.

Des slogans ont été scandés et des banderoles brandies par les avocates et les avocats, dénonçant la circulaire imposant le pass vaccinal et qui est entrée en vigueur lundi 20 décembre.

M.S.