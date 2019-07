Rabat: l’émir de Dubaï suscite la colère d’une Marocaine

Chama Darchoul ne décolère pas! La journaliste et conférencière marocaine s’insurge contre “l’occupation d’une grande partie de la forêt urbaine Ibn Sina de Rabat, dite “parc du Hilton” par l’émir de Dubaï, Mohammed ben Rachid Al Maktoum, en vacances au Maroc.

Sur sa page officielle Facebook, Chama Darchoul relate longuement sa mésaventure, pendant la séance de marche de l’émir, accompagné par 40 personnes, alors que le parking était entièrement occupé par les voitures émiraties.

L’un des gardes du corps de l’émir s’est même permis “d’ordonner” à un citoyen de déplacer sa voiture du parking afin de céder la place à celles de Mohammed ben Rachid Al Maktoum. Chose que l’ex-journaliste de Médi 1 TV considère comme un empiétement sur la liberté d’autrui et un abus de pouvoir outrancier.

“Par malchance pour le garde du corps, il se trouve que la voiture est la mienne et que le chauffeur a refusé d’obtempérer jusqu’à mon arrivée”, écrit-elle. Et, ajoute-t-elle, “malheureusement pour moi, le garde du corps n’a rien voulu savoir”.

Ironiquement, elle assure avoir eu envie de lui présenter une “séance de strip-tease”. Et ce, car il n’est pas logique que l’émir se croie en terrain conquis, loin de son pays, et qu’un citoyen marocain “veuille me considérer comme une citoyenne de seconde zone, sous prétexte qu’il est employé par le Cheikh”.

