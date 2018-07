Rabat: le taximan qui a trouvé les 100.000 dirhams témoigne (VIDEO)

Son histoire a fait le tour des réseaux sociaux ce mardi. Après avoir déposé un client, Mohamed Salim Abou Rida, taximan à Rabat, a fait une découverte surprenante à l’intérieur de son taxi. Le jeune homme a en effet trouvé une enveloppe contenant 100.000 dirhams sur la banquette arrière de son véhicule, et n’a pas hésité à la rendre à son propriétaire.

Mohamed Salim a livré un témoignage à Le Site Info. “Après avoir déposé mon client devant chez lui à Hay El Barid, j’ai aperçu sur le chemin du retour une enveloppe qui contenait 100.000 dirhams. J’avoue que j’ai eu peur, c’est la première fois que cela m’arrive”, a-t-il affirmé.

“En toute franchise, j’ai pensé à m’enfuir, mais j’ai décidé en fin de compte de rebrousser chemin et rendre l’argent à son propriétaire”, a-t-il ajouté.

Et de poursuivre: “Je me suis garé à l’endroit où je l’avais déposé. Il était accroupi, perdu et tremblant de peur. Pis encore, ce n’était pas son argent mais celui de son patron”.

Au moment où il a repéré le taxi, Bilal, surpris, a enlacé le chauffeur, le remerciant pour sa bravoure et son honnêteté. “Il a voulu me donner 1000 dirhams pour me remercier, mais j’ai refusé”, a assuré Mohammed Salim.

Une chose est sûre, Bilal n’oubliera pas de sitôt ce qui aurait pu être une terrible mésaventure. Il n’oubliera pas non plus Mohamed Salim…

