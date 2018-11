Rabat: le roi Mohammed VI a présidé une veillée religieuse (VIDEO)

Le roi Mohammed VI, accompagné du prince héritier Moulay El Hassan, du prince Moulay Rachid et du prince Moulay Ismaïl, a présidé, ce lundi à la mosquée Hassan à Rabat, une veillée religieuse en commémoration de l’Aïd Al-Mawlid Al-Nabawi Acharif.

Cette veillée religieuse a été marquée par la déclamation de versets du Saint Coran et de panégyriques du Prophète Sidna Mohammed, prière et bénédiction sur Lui.

A cette occasion, le ministre des Habous et des Affaires islamiques, Ahmed Toufiq, a prononcé, devant le Souverain, une allocution dans laquelle il a présenté le bilan des activités des Conseils des oulémas et les actions entreprises en matière de promotion de la chose religieuse, avant de remettre au roi le rapport relatif à ces activités.

Dans son allocution, le ministre a souligné les réalisations accomplies, au cours de l’année qui s’achève, en faveur de la diffusion du Saint Coran et de la sauvegarde de la tradition du Prophète Sidna Mohammed, prière et bénédiction sur Lui, ainsi que les actions du Conseil des Oulémas et la haute sollicitude dont ne cessent de bénéficier les préposés religieux, les mosquées et l’enseignement originel.

Par la suite, le roi, Amir Al-Mouminine, a remis le Prix Mohammed VI de la pensée et des études islamiques (Prix de mérite et d’hommage), ex-æquo, à Abdelhay Amraoui (Fès) et Al Houceine Ouekak (Tiznit).

Ce Prix est décerné annuellement afin de récompenser des personnalités scientifiques éminentes, nationales et internationales, et de les inciter à réaliser des travaux de recherche de haute qualité dans le domaine des études islamiques, conformément aux enseignements de la noble Charia qui prône la recherche du savoir et exhorte à en faire bon usage.

Le Souverain a ensuite été salué par Mme Sonia Belâatel de la République algérienne démocratique et populaire, qui a reçu des mains du Souverain le Prix international Mohammed VI de mémorisation, de déclamation et d’exégèse du Saint Coran.

Le roi a également été salué par Khalid Riad (Maroc), à qui le Souverain a remis le Prix international Mohammed VI de psalmodie du Saint Coran avec mémorisation de cinq Hizbs.

Le Souverain a également remis le Prix Mohammed VI en art calligraphique marocain (Prix Honorifique) à Mohamed Serghini (Fès), et le Prix Mohammed VI en art calligraphique marocain (Prix de l’excellence) à Youssef El Balki, de la ville d’El Ksar El Kébir.

Le Souverain a, par la suite, remis le Prix Mohammed VI de l’art décoratif marocain sur papier (Prix honorifique) à Othmane Essassi de la ville de Salé, et le Prix Mohammed VI de l’art décoratif marocain sur papier (Prix de l’excellence) à Fouad Ablili de la ville de Taounate.

Le roi a aussi remis le Prix Mohammed VI de graphisme arabe (Prix honorifique) à Ibrahim Ait Hanine de la ville de Casablanca, et le Prix Mohammed VI de graphisme arabe (Prix de l’excellence) à Abdessamad Bouisramen de la ville de Marrakech.

Le Souverain a, par la même occasion, été salué par les membres du jury du Prix Mohammed VI de la pensée et des études islamiques, les professeurs Mohamed Kettani, Mohamed Yssef, Mohamed El Mokhtar Oueld Bah, Mustapha Benhamza, Idriss Khalifa, Ahmed Chaouki Binbine, Ahmed Chahlane, Abdelhamid El Alami et Ahmed Kostass (rapporteur du jury).

Cette veillée religieuse s’est déroulée en présence du Chef du gouvernement, des présidents des deux Chambres du Parlement, de Conseillers du roi, de membres du gouvernement, des présidents des Instances Constitutionnelles, des officiers supérieurs des Forces Armées Royales, des membres du corps diplomatique islamique accrédité à Rabat, ainsi que de plusieurs oulémas et autres personnalités civiles et militaires.

S.L. (avec MAP)