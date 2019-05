Rabat: le roi Mohammed VI lance l’opération “Ramadan 1440”

Le roi Mohammed VI a procédé, ce mercredi au quartier “El Qamra” à l’arrondissement Yaâcoub Al Mansour à Rabat, au lancement de l’opération nationale de soutien alimentaire “Ramadan 1440”, initiée par la Fondation Mohammed V pour la Solidarité à l’occasion du mois sacré de Ramadan.

Mobilisant une enveloppe budgétaire de 70,242 millions de dirhams, l’opération “Ramadan 1440” bénéficiera cette année à plus de 2,5 millions de personnes, établies dans 83 provinces et préfectures du Royaume et regroupées au sein de 500.300 ménages, dont 402.238 vivent en milieu rural.

Organisée avec le soutien des ministères de l’Intérieur (Direction Générale des Collectivités Locales) et des Habous et des Affaires islamiques, cette opération nationale, qui est à sa 20ème édition, est devenue au fil du temps un rendez-vous annuel visant à apporter aide et réconfort aux catégories sociales les plus vulnérables, notamment les veuves, les personnes âgées et les personnes en situation de handicap.

Elle s’inscrit en droite ligne du programme humanitaire mené par la Fondation Mohammed V pour la Solidarité et ayant pour objectif d’apporter soutien aux personnes qui en ont le plus besoin, tout en valorisant la culture de solidarité.

Pour le bon déroulement de cette opération, des milliers de personnes sont mobilisées, soutenues par des assistantes sociales et des bénévoles, dont des jeunes étudiants. La mise en œuvre de cette initiative obéit également à des contrôles notamment au niveau de deux comités, l’un local et l’autre provincial, qui veillent sur le terrain au suivi de l’approvisionnement des Centres de distribution, à l’identification des bénéficiaires et à la distribution des denrées alimentaires.

Le Groupement professionnel des banques du Maroc (GPBM) et la Trésorerie générale du Royaume prêtent également leur concours à la Fondation Mohammed V pour la Solidarité en contribuant au contrôle des aspects financiers de l’opération. L’Office national de sécurité sanitaire des produits alimentaires (ONSSA) veille, pour sa part, au contrôle de la qualité des produits alimentaires distribués.

