Rabat: le roi Mohammed VI fête la victoire avec son peuple (VIDEO)

Le roi Mohammed VI a fêté ce mardi soir la victoire des Lions de l’Atlas dans les rues de la capitale. Le souverain a été aperçu à bord de son véhicule portant le maillot de l’équipe nationale, comme on peut le voir dans plusieurs vidéos diffusées sur les réseaux sociaux.

Pour rappel, à l’issue du match qui a opposé, mardi, la sélection nationale de football à son homologue espagnole, le roi Mohammed VI, a félicité les membres de l’équipe nationale pour leur parcours et leur qualification historique aux quarts de finale de la Coupe du Monde de la FIFA, Qatar-2022.

Le Souverain s’est ainsi au téléphone avec le Président de la Fédération Royale Marocaine de Football, Fouzi Lekjaa, et l’entraîneur de l’équipe nationale, Walid Regragui, auxquels le Souverain a exprimé « ses sincères félicitations aux joueurs et aux staffs technique et administratif qui ont su donner le meilleur d’eux-mêmes et accomplir un parcours excellent au cours de cette compétition sportive majeure ».

Le roi a salué la prestation historique des membres de l’équipe nationale qui ont été à la hauteur des attentes et aspirations du large et valeureux public marocain qui les soutient au Maroc, au Qatar et partout dans le monde, les appelant à maintenir le cap dans cette compétition, à continuer à faire honneur au football national et à porter haut l’étendard du Royaume.

Des Chefs d’État ont félicité au téléphone le Souverain pour cet exploit. Le roi a ainsi reçu des appels du président de l’État de Palestine, Mahmoud Abbas, et du président de la République du Gabon, Ali Bongo Ondimba. Le Souverain a aussi reçu un appel téléphonique de Son Altesse le Prince Hassan Ibn Talal de Jordanie.

Dans ces appels, ces Chefs d’État ont exprimé leurs chaleureuses félicitations au roi suite à cet exploit historique qui fait du Maroc le premier pays arabe à atteindre ce stade dans une Coupe du Monde.