Rabat: le roi Mohammed VI était à la mosquée Hassan

Le roi Mohammed VI, accompagné du prince héritier Moulay El Hassan, du prince Moulay Rachid et du prince Moulay Ismail, a présidé, samedi soir à la mosquée Hassan à Rabat, une veillée religieuse en commémoration de Laylat Al-Qadr bénie.

Après les prières d’Al-Icha et des Taraouih, des versets du Saint Coran ont été récités par l’enfant Aya Mansour (12 ans, originaire de la ville de Berrechid), lauréate du Prix national Mohammed VI de mémorisation, de déclamation et de psalmodie du Saint Coran. Le Souverain a ensuite été salué par la jeune déclamatrice, à qui il lui a remis le Prix.

Par la suite, le professeur Amadou Tidiany Diallo, Alem du Sénégal, a prononcé devant le Souverain une allocution au nom des oulémas ayant participé aux causeries religieuses du mois sacré de Ramadan 1440, dans laquelle il a exprimé ses vifs remerciements et sa profonde gratitude au roi, Amir Al-Mouminine, pour l’accueil et l’hospitalité qui leur ont été réservés tout au long de leur séjour dans le Royaume.

Tidiany Diallo a, ainsi, souligné que les causeries religieuses réunissent chaque année l’élite des oulémas de la Oumma islamique pour débattre et échanger sur de multiples questions, notant que le roi Mohammed VI a poursuivi l’œuvre de ses Glorieux Ancêtres, Feu Mohammed V qui avait édifié les liens de confiance et d’estime entre le gouverneur et le gouverné, et Feu Hassan II qui avait posé les jalons du Maroc moderne.

Il a salué, à cette occasion, les grandes réalisations accomplies sous le règne du roi Mohammed VI en matière de religion, d’enseignement et de formation, ainsi que les différentes initiatives du Souverain pour la défense des peuples de la région contre l’extrémisme et pour la préservation des nobles valeurs de l’Islam.

Cette veillée religieuse a été marquée par la clôture de Sahih Al-Boukhari, faite par Al Hussein Mefrah, prêcheur «Khatib» de la mosquée “Arridouane” à Mohammedia et ancien président du Conseil local des Oulémas de la même ville, après lecture de “Hadith Al Khatm”, par le fquih Mohamed Ziani, enseignant à l’Institut Mohammed VI de formation des Imams, Morchidines et morchidates.

Le Souverain a, par la suite, remis les Prix Mohammed VI “Ahl Al-Qurâan” et “Ahl Al-Hadith”, respectivement à Ibrahim El Ouafi de la ville d’Ait Melloul et El Mustapha Zamhani, de la ville de Khénifra.

Le roi, Amir Al-Mouminine, a également remis le Prix Mohammed VI des écoles coraniques dans ses trois catégories à Mohamed El Amraoui de Fès (Prix de la méthodologie d’apprentissage), à Mohamed El Hafidi de la ville de Kénitra (Prix du rendement), et à Mohamed El Hanafi de Taroudante (Prix de la gestion).

Le Souverain a ensuite remis le Prix Mohammed VI pour le Adhan et le Tahlil, créé sur Hautes Instructions du Souverain, Amir Al-Mouminine, dans ses deux catégories, respectivement à Abdallah Siouti de la ville de Laâyoune (Prix de l’excellence) et à Mohamed Boukantar de la ville de Marrakech (Prix honorifique).

Cette veillée s’est déroulée en présence du Chef du gouvernement, des présidents des deux Chambres du Parlement, de Conseillers royaux, des membres du gouvernement, des représentants du corps diplomatique des pays islamiques accrédité au Maroc, des officiers supérieurs de l’état-major général des Forces Armées Royales, des oulémas ayant participé aux causeries religieuses du mois sacré de Ramadan, ainsi que d’autres personnalités civiles et militaires.

S.L. (avec MAP)